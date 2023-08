Szerdán délelőtt szóltak a móri Dorinita Családi Farmon, hogy egy benett kenguru ugrál az egyik úton. György Anita, a farm tulajdonosa azonnal ausztrál kedvencei kifutójához sietett, hogy ellenőrizze a létszámukat. Kétségbeesetten vette észre, hogy a hímnek, Jacknek nyoma veszett, párja Jill, azonban a helyén van. Azonnal az állat keresésére indultak, azonban sehol sem akadtak a nyomára.

Bár több helyről is jelezték, hogy látták az állatot, mire a helyszínre értek már nyoma veszett. Miután hiába keresték mindenhol az állatot, a móri polgárőrök és a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület segítségét kérték. Végül a csapat péntek délután hőkamerás drónnal indult Jack nyomába.

Anita a Kemma.hu-nak elmondta, hogy miután kedvencük eltűnt azonnal értesítették a vadásztársaságot, illetve a környező gazdaságokat, hogy ha látják a kengurut hívják fel őket telefonon.

– Egyszerűen rejtély, hogyan tudott kimenni a kifutójából. A dupla zár, illetve a kerítés is teljesen érintetlen, Jill pedig a helyén van továbbra is. Úgy gondoljuk, hogy valaki kiengedhette – vélekedik Anita, aki miután megtalálta Jacket feljelentést tesz a rendőrségen. – Az észlelések alapján végig tudjuk követni az útját, olyan mintha keresné a hazautat, de nem tudjuk, hogy magától tényleg visszatalálna-e. Pár órája a farmhoz közeli kukoricaföldnél látták, igy most ott kezdjük a hőkamerás drónokkal a keresést. Nagyon bízunk benne, hogy még időben megtaláljuk – reménykedett Anita.