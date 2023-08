Balla András a kitüntetést alkotómunkájával s az Esztergomi Fotográfiai Biennálé megteremtésével, mai napig tartó szervezésével egyaránt kiérdemelte

– olvasható a közleményben.

Az elismerés után nemsokkal már beszámoltunk a díjátadóról, a Magyar Nemzet cikke nyomán azonban újra végigjárjuk Balla életútját, több helyen is idézve az általa elmondottakat. Mint ezekből egyrészt kiderül, fotográfiai munkássága mellett az általa alapított Esztergomi Fotográfiai Biennálé rettentő sok időt elvitt, így nem tudott eleget foglalkozni az évtizedek alatt elkészített fotók negatívjaival.

Balla András a biennálét életműve ugyanúgy fontos részének tartja, mint a képeit. Az életmű-díj átadása kapcsán a cikkben említést tesznek a két másik barátjával a 70-es években létrehozott STB csoportról, melyet Sipeki Gyulával és Tamási Péterrel hozott össze, s ami vezetéknevük kezdőbetűiből kapta nevét. Mint Balla kommentálta:

A szocialista realizmust úgy hívtuk, szocialista irrealizmus. Ez nem tetszett az illetékeseknek. Ráadásul, amikor megcsináltuk a szoc.irrealista – akkori szóhasználattal: szocirealista – MTI képes híradókat, jött a botrány.

A cikkíró beszámol Balla felszabadultabb korszakáról is, amikor tanulmányutakra Nyugat-Európába utazhatott, ami 1973-ban azért nagy szó volt a vasfüggönyön innen. A cikk végén az alkotó polgári szakmája kapcsán is olvasható pár mondat, ahol a kerttervező, kertépítő időszaka is megjelenik, melyben ott van a visegrádi lepencei panorámás termálstrand tájépítészeti részének, illetve az esztergomi Várhegy teljes rendezési terve is szóba kerül. A mma.hu-n lévő teljes írás ide kattintva olvasható el.