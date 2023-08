Mint arról korábban beszámoltunk nem egyedi a dunaalmási helyzet: naponta több alkalommal előforduló, kisebb áramkimaradások keserítik meg a kocsiak életét is. Megkeresésünkre az EON Zrt. megerősítette, hogy Kocson rövid idejű zavartatásokat, néhány másodperces, villanásszerű áramkimaradásokat, illetve három perc alatti rövid áramszüneteket érzékelhettek az ügyfeleik az elmúlt időszakban. Elmondásuk szerint a szolgáltatót nem terheli felelősség, ugyanis nem az ő mulasztásuk miatt történnek a kimaradások.

A kocsi probléma hátterében ugyanis az automatikus zárlatvédelemi rendszer működése áll. Mint írták: ilyen mikro-áramszüneteket például akkor érzékelhet a lakosság, ha a vezetékek biztonsági övezetén belülre nyúló növényzet a hálózathoz ér, de a vezetékre telepedő madarak is okozhatnak ilyen jelenséget. Az E.ON szerint most ezeknek a védelmi működéseknek a számában tapasztaltak növekedést, amiket többek között a vezetékek közelébe nőtt faágak okoztak. Ezek gallyazását elvégezték, illetve több sérült szigetelőt is újra cserélték.

A dunaalmási áramkimaradásokról is megkérdeztük az E.ON Zrt.-t, válaszuk szerint nem a hálózat túlterhelése okozza a gondot.

– Kocshoz hasonlóan Dunaalmáson is az elmúlt másfél hónapban nőtt meg a rövid idejű zavartatások, néhány másodperces, villanásszerű áramkimaradások száma. Ahogy ezt írtuk is korábban, a jelenség hátterében az automatikus zárlatvédelemi rendszer működése áll, amely a hosszabb áramszünetek megelőzését célozza. Az automatikus védelmi rendszer célja, hogy amikor zárlatot vagy túlfeszültséget érzékel, akkor azonnal működésbe lépve reagáljon, emberi közreműködés nélkül azonnal helyreállítsa az áramszolgáltatás zavartalanságát. Az idei esős nyárban a növényzet növekedése a szokottnál nagyobb mértékű volt, azokon a helyeken, ahol pedig a terület tulajdonosa már hosszabb ideje nem gondoskodik az áramhálózat közelében lévő fái gallyazásáról, sajnos visszatérő hibahelyek is kialakultak. Szerelőink az elmúlt héten több olyan konkrét Dunaalmáson belüli területet is találtak, ahol a vezetékek közelébe nőtt fák gallyazására van szükség, ezt erre szakosodott vállalkozó fogja elvégezni. E mellett az üzemirányítási rendszerünkbe érkező automatikus zárlatjelzések alapján szakembereink behatároltak két zónát, ahol eltérés valószínűsíthető, ezeket a jövő hét folyamán rendkívüli hálózatbejárás keretében ellenőrzik szerelőink – írták ezúttal a közleményükben.

Hozzátették: a gondot az is nehezíti, hogy a Dunaalmást ellátó áramhálózat egy rövid szakasza zárt magánterületen halad keresztül, a bekerített területen nagyra nőtt, ágaival az áramhálózat közé nőtt fákkal. A terület tulajdonosával egy hete vezetett eredményre a kapcsolatfelvétel, augusztus 23-án feszültségmentesítést követően kerül sor a bekerített területen levő veszélyes fák gallyazására, szükség szerint kivágására.

– Az elmúlt másfél hónapban tapasztalt zárlatvédelmi működéseket nem a hálózat túlterheltsége okozza, így ezekre nem hálózatfejlesztéssel, hanem a zárlatot okozó helyzetek megszüntetésével szükséges reagálni. A – részben magánterületen szükséges – gallyazások elvégzését követően arra számítunk, hogy a védelmi működések száma ismét a korábban megszokott minimálisra csökken majd – szögezte le a szolgáltató.