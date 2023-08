Az oroszlányi lánglovagok most nem oltottak, épp ellenkezőleg, tüzet gyújtottak a hétvégén. Évek óta hagyomány, hogy az oroszlányi Önkormányzati Tűzoltóság dolgozói családi napot szerveznek a nyáron. Augusztus 12-én, szombaton immáron harmadik alkalommal szerveztek egész napos programot a kecskédi Öregtó partjára. A horgásztó melletti rendezvényen csaknem 70-en vettek részt. Többek között Lazók Zoltán polgármester is, aki az Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság elnöke is egyben.

Amíg a felnőttek pecáztak, a gyermekeket arcfestés, ugrálóvár, habparti és fagyi várta. A Kecskédi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai pedig quad motorozást biztosítottak az oroszlányi lánglovagoknak. Az egész napos programban a főzés is szerepet kapott. Három kondérban, három különböző étel rotyogott: székelykáposztával, bányászlecsóval és csirkepaprikással várták a tűzoltó kollégákat és családjaikat.