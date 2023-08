– Tatabánya egykor bányatelepekből állt. Ahogy fejlődött a bánya, újabb lakótelepek, kis kolóniák épültek. Akik régen ott éltek, most egyfajta kötetlen beszélgetésre jöttek össze – mondta Kiss Vendel, aki hozzátette, hogy a digitális képnézegetőnek köszönhetően a fényképeket nagyobb formában is megtekinthetik, közben pedig barátaikra, régi pedagógusaikra, ismerőseikre emlékeznek.

– A szénre épült város tulajdonképpen nem más, mint a telepek összessége, tehát így kapcsolódik a decemberben nyílt ideiglenes kiállítás a találkozóhoz – emelte ki a szakember.

A kiállításon a korabeli városkép mellett a MÁK Rt. életfája is látható, amely bemutatja a történetét, a termelési egységeket. A szénbányászat és a város fejlődését segítő géniuszokról tudáspróbán informálódhatunk. A bányatelepülések fejlődését bemutató térképek mellett kiválaszthatunk egy helyszínt a különböző történelmi korokból és képet is nyomtathatunk róla. Tevékenységeken keresztül megismerhetőek a szolgáltatások, és látható a város 1947-es kulcsa. Kiss Vendel a szinte semmiből néhány év alatt a bányászat révén létrejött kolóniákról beszélt a decemberi megnyitón, amellyel együtt a szolgáltatások, az egészségügyi és kulturális hálózat is kiépült, majd a városi címet is elnyerte a négy elődtelepülés egyesítésével.