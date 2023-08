A lenyűgöző ábrázolás kapcsán az is elhangzott ekkor az esztergomi lutheránusoknál, hogy a németeknél egyre gyakoribb a keresztény templomok bezárása, melynek oka, hogy azokból elvándorol, elfogy a hívő közösség. Az egyház pedig hívek híján bezárja az Isten házát, majd az ott lévő liturgikus tárgyakat felajánlják olyan helyekre, ahol még van élő keresztény közösség. Ilyen módon vándorolnak tovább ennek a szomorú folyamat eredményeként az oltáron és a templom többi részéhez tartozó tárgyak.

Az Esztergomba érkezett csodálatos kidolgozottságú korpusz ideutazását a Johannita Segítő Szolgálat mozdította elő. Arról már több éve lehet olvasni a nyugat-európai híradásokból, hogy arrafelé hívek híján egyre-másra zárnak be a keresztény templomok. Ezekben a hírekben az is olvasható, hogy ha nem bontották le ezeket az egyházi épületeket, akkor a klérus eladta különböző világi célokra, így például közösségi ház, étterem, színház, könyvtár, diszkó vagy más hasonló funkcióra.

A keresztény vallás hívei számának csökkenése több évtizedes tendencia, mely az elmúlt húsz évben egyre meredekebb statisztikát mutat. A jelenség Magyarországon is tapasztalható, a római katolikus hívek száma, miként a protestánsoké is, fogyást mutat. Ugyanakkor, míg Nyugat-Európában a templomokat gyakorlatilag megszüntetik, addig Magyarországon a tendenciától függetlenül felújítják, renoválják.

A funkciójában megszűnő nyugat-európai templomok liturgikus tárgyai megmentésére az évek során egész komoly mozgalom indult meg, melynek egyik élharcosa III. Károly brit uralkodó, aki már többször is szerepelt a lapok címoldalán azzal, hogy Erdélybe látogatott, ott házat vett. Most az említett kegytárgyak megmentése okán is lehet olvasni keresztény hitéből fakadó tevékenységéről