Mint az a Tata Város hivatalos Facebook-oldalán is olvasható, az önkormányzat saját költségvetési forrásából megrendelt, 40 millió forint összértékű beruházás keretében mintegy kétszáz méter hosszúságban szegélyezett útburkolat, harminc méter hosszban sárrázó – zúzottköves burkolat a régi, megmaradó út csatlakozásánál – kialakítására került sor.

Ezenfelül a bölcsőde előtti szakaszon négy férőhelyes parkoló, valamint az utca jobb oldalán egy 1,75 méter szélességű járda épült. A kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódóan az útburkolatba eső elektromos légvezetéket és távközlési tartóoszlopokat, továbbá az érintett területen lévő ingatlanok ivóvíz bekötővezetékeit is ki kellett váltani. Az utcában a vízelvezetést jelenleg szikkasztó árok biztosítja, de a későbbiekben, az ősz folyamán az esőkerteket alakítanak majd ki az önkormányzat által a Belügyminisztérium pályázatán elnyert támogatásnak köszönhetően, mindezt az utcában élők, tatai vállalkozók és intézmények aktív bevonásával teszik.

Ez a fejlesztés is jól illeszkedik az önkormányzat azon szándékához, hogy egy új alközpont létesüljön Újhegynek ezen a részén. Ezt a célt szolgálta már a 2022 szeptemberében megnyitott új, háromcsoportos bölcsőde létrehozása, amely nemcsak intézményként, hanem az itt élők közösségi tereként is működik, és ennek érdekében jelölt ki az önkormányzat további építési telkeket is az utcában az új beköltözők számára. A bölcsőde a Széchenyi 2020 program keretében háromszázhatvannégy millió kétszázhúsz ezer forint TOP-os európai uniós, vissza nem térítendő támogatással, illetve negyvenkétmillió forintos önkormányzati önerőből épülhetett meg.