Megtudtuk: az MCC Feszt After is izgalmas panelbeszélgetésekkel és kulturális műsorral várja az érdeklődőket. A 2021-es esztergomi fesztiválon tartott teltházas előadása után ismét hazánkba látogat Tucker Carlson, a világ egyik legmeghatározóbb médiaszemélyisége, a legnézettebb amerikai kommentátor, a Time szerint az Egyesült Államok legbefolyásosabb konzervatív gondolkodója. Idén áprilisban távozott a Fox News-tól, karrierjét a Twitteren folytatta saját műsorral, ahol jelenleg több mint 9 millióan követik. Az amerikai szakember gyakran fejezi ki véleményét Magyarországról is, szerinte hazánk a Nyugat egyik utolsó erős demokráciája. Az MCC Feszt After rendezvény keretében Tucker Carson 18 órától tart előadást, majd Orbán Balázzsal, az MCC kuratóriumi elnökével beszélget aktuális közéleti kérdésekről.

Ezt megelőzően két panelre is sor kerül. A 16 órától kezdődő beszélgetésen arra keresik a választ a résztvevők, hogy van-e realitása a világban tapasztalható blokkosodás megakadályozásának, és tényleg elszigetelődött-e hazánk az elmúlt években. Erről Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, Pulai András, a Publicus Intézet vezetője, valamint Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő osztja meg gondolatait. Ezt követően a kultúrharc kulisszái mögé enged betekintést az a beszélgetés, amelynek résztvevői Gladden Pappin, a Magyar Külügyi Intézet elnöke, Rod Dreher, a The American Conservative magazin korábbi főszerkesztője, valamint James Carafano, a Heritage Foundation vezető tanácsadója.

A rendezvényt Nagy Csomor András és zenekarának műsora és a Parno Graszt zenekar koncertje zárja. A nyilvános eseményt minden érdeklődő ingyenes tekintheti meg.