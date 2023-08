Az első munkahelye volt, ahová több mint negyven évvel ezelőtt lépett be. Pedagógusként dolgozott sokáig, majd az intézmény igazgatója lett. Több évtizedes magas színvonalú pedagógusi munkája, szakmai elhivatottsága, valamint példaértékű igazgatói tevékenysége révén tavaly a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést is átvehette. Mesélt az indulásról, emlékezetes pillanatokról, az intézmény átalakulásáról. S szólt arról is: milyen módon, hogyan változott meg a pedagógusok, oktatók szerepe az elmúlt időszakban.

