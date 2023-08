Galgócziné Szabó Zsófia, a Mária Út koordinátora a szerkesztőségünkhöz eljutattott sajtóközleményben kiemeli: augusztus 12-e a lehetőség napja.

– Lehetőség arra, hogy ránézzünk saját magunkra, életünkre kapcsolatainkra miközben kiszakadunk a hétköznapokból. Elgondolkodhatunk, hogy nekünk mit jelent a fiatalság, hogy viszonyulunk hozzájuk függetlenül attól, hogy melyik korosztályhoz tartozunk. Valóban türelmesek vagyunk hozzájuk, valóban keresztényi mód segítjük és szeretjük őket, tényleg büszkék vagyunk rájuk, akkor is, ha nem az általunk elképzeltek szerint élnek? Mit tudunk tenni értük? Valóban arra van szükségük? Mennyiben tudunk alkalmazkodni? Hogy állunk a saját fiatalságunkhoz? El tudjuk fogadni a másik korosztály sajátosságait? Sok-sok kérdés merülhet fel bennünk egy igazi zarándoklat során, melyre akár ezen a napon, vagy máskor, akár egyedül vagy a zarándok társakkal együtt kereshetjük a választ – mondta a koordinátor.

Hozzátette: az útra kelés, az úton levés és megérkezés öröme mindenképp a miénk lehet, nem beszélve az ima erejéről, mert az “elemzés” mellett még fontosabb a ráhagyatkozás, segítség kérés, és a hála kifejezése; a párbeszéd Istennel.

Tatabányáról két irányba is indul egy-egy csoport augusztus 12-én, szombaton a Felsőgallán lévő Szűz Mária neve templomtól. Reggel 7 órakor Vértestolna felé veszik az irányt a zarándokok. A Bundschuch kút mellett elhaladva jutnak el a templom mellett Tardosig. Ott a plébániát is útba ejtik, majd a Gerecsében a Mária szobrot, érintik Pusztamarót trténelmi emlékhelyét, a péliföldszentkereszti Szentkereszt templomot is. Várható érkezés 15:30-kor, majd estebéd, tanúságtétel lesz. Előregisztráció szükséges.

A felsőgallai templom elől 10 órakor induló csoport a másik irányban halad majd. Csákányospuszta felé mennek, majd Körtvélyespuszta és Vértessomló következik, a Sarlós Boldogasszony templom. Várható érkezés itt is 15.30 órakor lesz. Erre az útvonalra is szükséges a regisztráció. Jelentkezés/információ mindkét útvonal tekintetében: Fehér Péter, +36 20 353 89 05, [email protected].

Galgócziné Szabó Zsófia hozzátette: hívják azokat is a zarándoknapba való becsatlakozásra, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak ténylegesen útra kelni. Várják szeretettel az [email protected] email címre az imaszándékokat, melyeket továbbítani fognak a zarándok szakaszokra.

A zarándoklatokról részletes információ az 1Úton honlapján, illetve a Mária Út Facebook oldalán található.