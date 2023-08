A mise után a nemzeti színű szalaggal átkötött kenyérrel a nemzeti és települési zászló kíséretében az ászáriak átvonultak a Közösségi Házba a települési ünnepre. Pekár Zsolt polgármester rövid ünnepi beszédében kiemelte a Szent István-értékek megőrzésének felelősségét, a közösségek szerepét. Ezzel összhangban a beszédet követően kivetített képekben idézte fel, hogy az elmúlt évtizedben Ászáron, hogyan ünnepeltek augusztus 20-án.

– Augusztus 20-án arról sem feledkezhetünk el, hogy a magyar hazában élő emberek, magyarok és „jövevények”, férfiak és asszonyok, gyerekek, szülők, nagyszülők, dédszülők generációi tartották életben Szent István örökségét, hogy ma itt ünnepelhessünk és büszkén tekinthessük több mint ezer éves kultúránk és történelmünk gazdag hagyatékára és színes értékeire – hangsúlyozta Pekár Zsolt, aki hozzátette:

– Nem feledhetjük, és ma arra is emlékezzünk, hogy egyszerű emberek sokasága, apák és fiaik, anyák és lányaik a falvakban, a magyar termőföldeken, itt Ászáron is évről évre szántottak, vetettek, arattak. Őrizték a kovászt, dagasztottak, kemencébe vetették a mindennapi kenyeret. Talán nem is olyan egyszerű emberek! Ne feledjük azt sem, hogy a mindennapi kenyér, ha megadatik, bőségesen elegendő számunkra.

Tóth Endréné ünnepi szavalatát követően a három felekezet lelkésze, Magyaros László katolikus, Nagy Dániel evangélikus és Vajsné Fazekas Ibolya református lelkészek ünnepi gondolatokkal, a Szentírás igéivel áldották meg az új kenyeret. Szép hagyomány, hogy a település szépkorú férfiai ilyenkor megszegik az ünnepi kenyeret. Idén Sebestyén Imre bácsi, aki a napokban töltötte a kilencvenedik életévét múltidéző, a régi, kézi aratásokat elmesélő gondolatok kíséretében szelte fel a megszentelt új kenyeret. A kenyérből, az ünnepi kalácsból és a kis cipókból mindenki vihetett magával egyet-egyet.

– A Komárom-Esztergom Vármegyei Közgyűlés alelnöke Borsó Tibor úr is velünk ünnepelt, vitt magával egy szeletet az ászári kenyérből és szeretetből – mondta a polgármester.