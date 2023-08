Idén áprilisban azonban megtudtuk, hogy a MÁV Zrt. egyelőre nem rendelkezik forrásokkal a tatai vasútállomás felújításához. Pedig évek óta várnak arra a tataiak, hogy akadálymentesítsék a vasútállomást, vagyis a peronokra ne csak a hosszú lépcsősorok megmászása után juthassanak az utasok. Jelenleg csak a gólyahídon keresztül lehet átjutni a vágányokra, ami az időseknek, és a kisgyerekeseknek is nehézséget okoz. Babakocsival és kerékpárral pedig egy kisebb edzéssel is felérő kihívást jelent átevickélni a sínek felett. De a fogadóépület - ahol többek között a jegypénztár és a mosdó is üzemel - látott már szebb napokat.