Az első napon a gyerekek a méhekről tanulhattak Soós Sándor és Soós Melinda jóvoltából. Másnap Szegfű Márkó és édesanyja látta vendégül a táborozókat, ahol madaraikat és a többi háziállatot lehetett megszemlélni. Délutáni elfoglaltságként Halász Kilián és Halász Kirill régi népi állatos játékokat mutattak.

A harmadik napon a szőnyi Kavicsos Hajótároló és Csónakházba mentek, ahol Janka Ferenccel és édesanyjával a Duna vízi világát ismerték meg. Molnár András motorcsónakján megcsodálták a folyó szépségeit. A nap élményeit kagylóhéjjal, festett gipszformákkal és kavicsokkal díszített üvegcsébe zárták.

Ezt követően a Kállay Ödön-parkban a halakról és horgászatról hallhattak Benczik Attila, a szőnyi Dolgozók Horgász Egyesület elnökének és Horváth József, a szőnyi Kórház-tó vezetőjének jóvoltából. Később Osvald Zsolt, a KEMHESZ ügyvezető elnöke a halak életéről tartott előadást.

A tábor zárónapja „kutyául” telt, hiszen Pokornyi Ildikó, a Do as I Alapítvány képviseletében Jethro nevű terápiás kutyusát hozta el a kicsikhez. Az állat megmutatta, milyen trükköket tud, sőt, egy kutyáktól tartó kislánynak is segített legyőzni a félelmét. Délután Juhász Viktória csillámtetoválást készített nekik, majd Áprily Géza zenés műsort adott.