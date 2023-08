Szabó-Homai Márta csoportvezető örömmel számolt be arról, hogy eddig két tucat táskát, tolltartót és egyéb tanszert hoztak magánszemélyek. A tatabányai polgármesteri hivatal dolgozói is gyűjtést szerveztek, az ő adományuk is megérkezik a napokban a szolgálathoz.

Kedden egy nagyobb csomagot is átvehettek a családsegítő dolgozói. A Reparo Kft. füzetekből, írószerből, festékekből és tisztasági eszközökből álló 120 ezer forint értékű adománnyal érkezett. A cég Győri úti üzletében adománypontot nyitott, ahol a Füzes Utcai Családsegítő Szolgálat számára még tovább gyűjtik az iskolakezdéshez szükséges eszközöket szeptember közepéig.

Andrási Attila, a cég ügyvezetője elmondta: A papírbolt rendszeresen támogat jótékonysági akciókat. Idén a Füzes utcai iskolás gyermekek tanévkezdéséhez szerettek volna hozzájárulni, ezért saját felajánlással és a városközponthoz közeli üzletükben adománypont nyitásával segítik az ügyet.

A Füzes utcai családsegítő munkatársai az iskolai felszereléseket idén sorsolással osztották ki a jelentkező családok között. Szabó-Homai Márta elmondta, a sorsolás volt az egyetlen módszer, amit alkalmazhattak, olyan sok volt a jelentkező.

A szociális intézmény több mint 200 családdal van rendszeres kapcsolatban, jellemzően a Hatos telep, Mésztelep, 25 ház városrészekből. A helyi általános iskolával is napi szinten beszélnek, ők év közben is jelzik a családsegítőnek a diákok tanszer- vagy ruhaadomány iránti igényeit.

Szabó-Homai Márta hozzátette: jellemző, hogy egy családban két vagy három gyermek egyszerre használja azokat az eszközöket, amiket a tanévkezdéshez kapnak, így azok hamar elhasználódnak. A családsegítő egész évben fogadja az adományokat, ruhaneműt vagy tanszert.