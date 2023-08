A hétfő esti viharban találtak rá arra a hat csöpp cicára, aminek most sürgősen szoptatós mamacicákat keres a Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány. Zádoriné Csordás Valéria, az alapítvány elnöke a Kemma.hu-nak elmondta, hogy Tatán, a Fényes lakópark egyik terasza alatti bokorban voltak a kölykök, amikre még a köldökzsinór is rá volt tekeredve. A lakók azonnal értesítették az állatvédőket.

– Ilyenkor nem szabad elvinni a cicákat a területről. Ezért egy dobozba tettük őket és csak annyira vittük arrébb, hogy fedett helyen legyenek. Kaptak tápszert és vártuk, hogy visszatérjen hozzájuk a mamájuk. Azonban már lassan egy nap is eltelt és már vissza kellett volna jönnie. Félő, hogy történt vele valami, a kölyköknek pedig szükségük van a gondoskodásra – magyarázta az állatvédő, akik most három óránként tápszerezik a piciket, masszírozzak a pocijukat és a popsitörlés sem maradhat el. Ez azonban még egy cica esetén is hatalmas feladat, ők ráadásul hatan vannak. Ezért pót mamacicát keresnek.

– Olyan mamacicákat keresünk, akik az elmúlt egy, maximum két hétben kölykeztek le és sajátjai mellé be tud még fogadni pár babát – mondta Valéria. Ha valaki tud segíteni hívja az alapítványt a 06-70/884-30-38 -as telefonszámon.