Ismét bebizonyították a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai, hogy humorérzékért nem kell a szomszédba menniük. Az interneten több olyan videó is kering, ahol a luxus Rolls-Royce autóval hasonlítják össze járgányaikat az emberek. Természetesen humorosra véve a figurát megmutatják, hogy ér az ő autójuk is annyit, mint a luxusverda.

Most a terepjárósok is forgatásra adták a fejüket, amit nyilván ők sem vettek túl komolyan. Körösladányi Zsombor, az egyesület elnöke a Kemma.hu-nak elmondta, hogy nem kellett sokat győzködni a többieket, hogy megcsinálják a videót. A forgatásról pedig még werk képeket is küldött nekünk.

– Nézegettem a Facebookot és feldobta a Rolls-Royce kis videót. Ismerve az egyesület tagjait, egyből tudtam, hogy számíthatok rájuk ebben a kis vicces videónak az elkészítéseben – kezdte az elnök, aki elárulta, hogy nem ez az első ilyen próbálkozásuk: még 2020-ban, a fekvőtámaszos kihívásos videót is megcsinálta a csapat.

Pillanatképen a forgatás

Forrás: Tatabányai 4x4 Terepjárós Egyesület / Fotó: Körösladányi Zsombor

– Mint a fekvőtámaszos videónál, itt is hamar összeállt a szereplőgárda, pár perc beszélgetés után kitaláltuk a különböző snitteket. A 34 fokos kellemes, enyhe időben beöltöztünk a bevetési ruhába és egy telefon segítségével felvettük a jeleneteket. Hoztuk a formánkat, 4x4-hez hűen a forgatás is jó hangulatba telt el. A lányok nem maradtak szárazok... se a szereplő, se az operatőr... – nevetett Zsombor, aki szerint a 4x4-es terepjárójuk van olyan jó, mint a luxusautó.

Jól megpakolták az autót...

Forrás: Tatabányai 4x4 Terepjárós Egyesület / Fotó: Körösladányi Zsombor

– Nekünk ez a munkaeszközünk. Nélküle szinte működni sem tudna az egyesület. Ezzel az autóval életeket mentünk, bajba jutottaknak segítünk. Sokkal többet ér, mint a Rolls-Royce – szögezte le az önkéntes tűzoltó.