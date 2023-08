Óriási küzdelem: 4 évesen végre már önállóan jár oroszlányi otthonában a beteg Borika

Borika, akinek 4 évesen sikerült először lábra állnia, most segítséggel hosszabb távokat is meg tud tenni. Lakáson belül pedig már önállóan is mer közlekedni. Ebben az eredményben több száz órányi fejlesztés, küzdés, sírás, és akarás van.

Siklóernyős zuhant le Vértestolnán, mentőhelikoptert is riasztani kellett

A település külterületén zuhant le a siklóernyős, akiért a helyszínre mentőhelikopter érkezett.

10 éves gyereket molesztált egy dorogi férfi, most súlyos büntetést kaphat tettéért

Az ügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfit fegyházbüntetésre, közügyektől eltiltásra ítélje, továbbá tiltsa el bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi befolyási viszonyban áll.

Holland nyaralók lepték meg Kiput, a varázslót

Még mindig jó szívvel emlékeznek a holland élvonalban címvédő Feyenoord szurkolói a csapatot 1989 és 1995 között erősítő magyar válogatott labdarúgóra, Kiprich Józsefre, akit most egy Magyarországon nyaraló rotterdami család látogatott meg Tatabányán.