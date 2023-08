Van remény: ketten is megmentenék a szomódi négy gyermekes családot az utcára kerüléstől

A Kemma.hu cikke nyomán két vállalkozó is jelentkezett Krisztináéknál, akik felajánlották, hogy segítenek a családnak. Mindketten felmérik az elvégzendő munkát és árajánlatot tesznek. Krisztinától megtudtuk, hogy az ÁFÁ-t is visszaigénylik, így a felújításra összesen 6 millió forintja van a családnak. Ebbe szeretnék, ha beleférne két nyílászáró és egy bejáratiajtó cseréje, illetve a gázkonvektorok helyett szeretnének kazánt. De a villanyvezetékek is rossz állapotban vannak.

Cikkünk nyomán meszelték el a büntetőfékező esztergomi sofőrt +videó

Eljárást indított a rendőrség, miután megmutattuk, hogyan büntetőfékezett egy sofőr Esztergomban.

Pokoli szakítás, 80 hívás, 354 sms: vádat emelt az esztergomi bíróság a zaklató férfi ellen

Az Esztergomi Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be azzal a férfival szemben, aki kétszer nyakon ragadta élettársát, majd a viszony megszűnését követően háborgatta.

Nem fizet az E.ON a kocsiaknak az áramkimaradás okozta károk miatt

Az E.ON szerint nem az ő mulasztásuk miatt történnek az áramkimaradások, így nem is terheli őket kártérítési kötelezettség.