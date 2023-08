Majka milliókkal segíti a Tarjánba készülő, súlyos balesetet szenvedett zenekart +videók

Egy nappal a Tarjáni Zenei Fesztiváli fellépése előtt, augusztus 4-én a Mehringer zenekar súlyos közúti balesetet szenvedett. Ezért a fesztiválon végül a Takács Tamás Dirty Blues Bandnak tapsolhatott a közönség. A baleset mélyen érintette Majkát, hiszen a tragédia előtt három perccel még neki készített a csapat fényképet.

Gyökerestől kicsavart fák, megrongálódott tető: pusztított a hétvégi vihar vármegyénkben

A sok csapadék miatt felázott talaj és az erős szél következtében kidőlt fák, leszakadó ágak miatt több helyen kellett beavatkozniuk a vármegye tűzoltóinak. Hétfő délig összesen tizenhét alkalommal riasztották a hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltókat.

Hatalmas különbség van vitamin és vitamin között - legalábbis árban

A C és a D vitamin fogy leginkább a patikákban, de a multivitamin készítmények és a kalcium is felkerült a dobogóra. Annak ellenére, hogy a C vitamin kerül legtöbbször a bevásárlókosarunkba, hajlamosak vagyunk alkalomszerűen használni, illetve az utolsó pillanatban, amikor már megfáztunk.

A természet volt a témája a Kuny Domokos Múzeum Palet-tata táborának - PODCAST

Tata csodái, természeti kincsei a környezetünkben megtalálható csodás növények voltak a főszereplők a Kuny Domokos múzeum e heti táborának. Kövesdi Mónika, művészettörténész, a Palet-tata tábor főszervezője a Kemma.hu podcastjében arról mesélt, hogy milyen élményekkel gazdagodhattak a gyerekek az egy hét során.

Már októberre egy számjegyűre csökkentheti a szankciós inflációt a kormány

Brutálisan hatékonyak a kormányzati intézkedések – közölte Nagy Márton.

A VIII. kerületben bujkált egy közveszélyes ruandai bűnöző (videó)

A belga hatóságok már keresték, végül a TEK kapcsolta le a fegyveres férfit.