Az eső sem moshatta el a remek hangulatot a Tarjáni Zene Fesztiválon. A eseményről fotókat és videót is hoztunk nektek. A németajkú település hagyományos programján ezúttal is a zenéé és a szórakozásé volt a főszerep. A megnyitón pedig átadták a Tarján Községért emlékérmet, valamint a megyei önkormányzat által készített imázsfilmet is.

Tatabányai futó lett a 40. Tatai Minimaraton abszolút győztese. Szabó Benjámin a Tatabányai Sport Club ifjú futójaként utasította maga mögé a mezőnyt, amelyben határon innen és túlról érkezett sportemberek is rajthoz álltak. Fotókat is hoztunk a sporteseményről.

Megkérdeztük a Vízművet, mire számíthat a tatai család, akiknek a házát már harmadszorra öntötte el a víz. Mint megtudtuk, az ÉDV Rt. kiemelten fontos munkaként kezeli az Akácfa utcai vezeték kiváltását. Azonban, hogy mikor kezdik el a kivitelezést, azt egyelőre nem tudni.

Tizennyolc méter magas, mintegy másfél méter átmérőjű fa okozott teljes útzárat Sárisáp határban vasárnap délután. Az 1121-es út Sárisáp és dági elágazás közötti szakaszánál történt esetnél a bajnai hivatásos és a sárisápi önkéntes tűzoltók avatkoztak be.