Mint arról a Magyar Nemzeti Múzeum hivatalos Facebook-oldalán is beszámolt, idén a megszokott kedves programelemek mellett, érdekes szakmai előadásokkal is készülnek a szervezők. Lesz Paleoklimatológia előadás, megismerhetővé válik Vértesszőlős lelőhelyének története, de a jégkor állatvilágát is idecsempészik. Lengyel György régész szakmai vezetésével követ pattinthatnak a látogatók, előember-másolatokat is bemutatnak a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből, de a régészeti eszközök fejlődését is megismerhetik az ifjú felfedezők.

Ami eddig még nem volt: a látogatók beléphetnek a III. lelőhelyre és élőben is megtekinthetik azt, amit eddig csak az üvegablakon keresztül szemlélhettek. Családi tárlatvezetéseken megelevenedik a park története, a gyerekek a kézműves foglalkozásokon levél-kagyló-és csiganyomatokat készíthetnek levegőre száradó gyurmából, de ősemberré is alakulhatnak az ősi testfestéseknek köszönhetően. Lesz geocatching, sőt, egy mini-galériával is készülnek majd. Az ingyenes programra várják az érdeklődőket, családokat.