Ahogy korábban a sziakomarom.hu is megírta, a komáromi Jókai-palacsinta is bemutatkozott a kamocsai főzőfesztiválon. A zsűriben helyet kapott Bede Róbert, a Paprika TV séfje, Vojto Artz, a Szlovák Szakácsok és Cukrászok Szövetségének elnöke, és Jarda Židek mesterszakács. A programra fellépők is érkeztek, színpadra állt a Polemic, Kökény Attila, Peter Srámek és a Neoton Família.

A KomGasztro csapata, Sági Szilárd gasztrokibic és a műsor házigazdája, Proczeller Tamás, a komáromi Tourinform Iroda vezetője a helyszínen is kínálta a város ételét, a Jókai-palacsintát.

A Jókai-palacsinta a KomGasztro műsor második évadának záróepizódjában jött létre, amikor Sági Szilárd elkészítette a komáromi főzőtársak által ajánlott ételt, azaz a Jókai bablevest leves nélkül.

A fogás a határon túl is sikert aratott, végül a KomGasztro csapata Közönség- és Arany fakanál díjat érdemelt ki.