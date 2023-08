Szekeres János negyven éven át tanított az esztergomi Dobó Katalin Gimnáziumban, ezalatt az idő alatt számtalan elhivatott diák fordult meg a kezei alatt, sokukkal a mai napig tartja a kapcsolatot. A testnevelő tanár két sportágban, atlétikában, illetve rövidtávfutásban is sikeres sportoló volt, emellett íjászatban is remekelt. Atlétikai szakosztályt is létrehozott, számos tehetséget fedezett fel, edzőként is tevékenykedett. A természetfotózás terén is számos szép eredményt ért el, egy budapesti fotósiskolában a jövő ambiciózus fotósainak igyekszik átadni tudását. Szavazni Szekeres Jánosra, valamint a többi jelöltre szeptember elsejéig lehet, hogy eldőljön, ki kapja a Prima Közönségdíjat.