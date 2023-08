A Tatabányai Árpád Gimnázium két tehetséges diákja hangolta a tanévnyitóra költeményekkel a pedagógusokat, majd dr. Kancz Csaba főispán köszönte meg a diákok felkészülését, s a nagy érdeklődést. Kiemelte: színes a megye oktatási palettája, hiszen alapítványi, egyházi és állami intézmények is működnek szűkebb hazánkban. Az idei esztendő több változást is hoz: már kihirdették a tanév rendjét is, amely több ponton tartogat újdonságot, s emelkedik a szabadságok száma, s a túlórák tekintetében is tisztul a kép – fogalmazott a főispán.

Hozzátette ugyanakkor: a gyerekek azonban nem változnak. Akik most belépnek a rendszerbe, azok is vélhetően nagyon korán kezdték a mobiltelefon használatot, s bizonyára jól eligazodnak a virtuális valóságban. A pedagógusok ezekkel kapcsolatos kihívásai azonban elenyészőek ahhoz, amit a felsőoktatásban a mesterséges intelligencia megjelenése okoz. Hatalmas feladatokat ró az oktatásban résztvevő pedagógusokra, oktatókra.

Tanév rendje Az előttünk álló tanév szeptember 1-jén kezdődik és 2024. június 21-ig tart az általános iskolákban. Az őszi szünet október 27-étől november5-éig tart, 6-án már becsengetnek. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. és január 8-án kell iskolába menni. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. március 27, és április 8-án csengetnek majd be. A középiskolákban is módosult a tanév rendje, s már kihirdették az érettségik időpontjait is.

Az előadók között szerepelt a Belügyminisztérium és az Oktatási Hivatal képviselője is, majd a Klebelsberg Központ, a Pedagógiai Oktatási Központ képviselője lépett mikrofonhoz.

Elhangzott több információ a jogszabályi változásokról, amelyeket fokozatosan vezetnek majd be. A végén egységes szabályozás vonatkozik majd az egész ágazatra. Szó volt néhány aktuális információról a béremelésről, az esélyteremtési illetményezésről, a teljesítmény alapú bérezés bevezetéséről is. A rendezvény végén átadták a bázisintézményi címeket.