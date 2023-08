Egy-egy program előzetesen jelzett témája szabadjára engedte a fantáziát. A művészeti foglalkozásba, az irodalom és képzőművészetbe, az interaktív műhelybe, a vetélkedőbe, a társas- és kártyajátékokba, az ökoszemlélet és környezettudatosságba sok minden belefért. A júniusi egy és a júliusi kettő két-két óra után, augusztusban is két hétközi dátum szerepel a kultúrház naptárában, illetve a hónap utolsó szombatján nyárzáró napot tartanak a főutcai épületben. Kinstädtner Andreától, a művelődési intézmény vezetőjétől megtudtuk, hogy a programok ingyenesek, de a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

A felnőtteknek is több, a hétköznapok világán átívelő alkotások megálmodását, megvalósítását segítő nyári kurzust sikerült szerveznie a művelődési háznak. Például a múlt hétre tervezett négynapos alkotótábor témája az olaj és az akril művészetének alaposabb megismerése volt, izgalmas lehetőséget kínálva rácsodálkozást a festőkés alkalmanként nagyon nagy titkaira is. Ezen a héten, négy nap alatt a kerámiák világával most ismerkedők a formázás rejtelmeibe nyerhetnek bepillantást. Jövő hét végén jöhet a szintén nagyon izgalmas mázazás, illetve zárszóként a minden alkotó által nagyon várt égetés.

Szintén a művelődési ház híre, hogy a könyvtárba több új kötet érkezett. Például Kertész Erzsi Göröngyös Úti Iskola című azon regénye, amely a gyermekirodalom egy viszonylag új műfajába, az úgynevezett problémaorientált könyvek sorába tartozik.