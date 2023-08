Péntek délután még gyanútlanul várakoztunk a vonatra a tatabányai állomáson. Hamar felismertük, hogy sok útitársunk a Depeche Mode-koncertre tart, elárulta őket a zenekar feliratával ellátott póló. A rajongótalálkozó a kettes metrón is folytatódott, és a Puskás Ferenc Stadion megállóban csúcsosodott ki. A rengeteg fekete ruhás ember csoportosan vonult, mintha egy gigantikus Torma Gedeon-találkozóra tartanának, aki tudvalevőleg fekete ruhában feketét nevet.

Mivel azt nagyjából sehol sem lehetett kideríteni, hogy pontosan mikor kezdődik a koncert, szinte mindenki meglehetősen hamar odaért. A várakozás ideje jó alkalmat biztosított a Depeche Mode-pólók beszerzésére, az 1200 forintos félliteres kóla megvásárlására, illetve az állóhelyeket választók el is áztak, mivel a koncert előtt egy kisebb vihar csapott le a fővárosra.

Egyre gyűlt a tömeg a koncert kezdete előtt

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

A várakozást kicsit feldobta a Hope nevű előzenekar, amely valószínűleg senkit sem érdekelt, de reményt adott, hogy közeleg a Depeche Mode ideje. Nyolc óra után nem sokkal el is jött, a legtöbben pedig azonnal táncra perdültek Dave Gahan láttán. A közelünkben azért akadt egy csoportosulás, akik nem azért jöttek, hogy jól érezzék magukat. A társaság férfi tagja felháborodottan igyekezett leültetni a táncolókat, mondván, hogy nem látnak tőlük. Még biztonsági őrt is hívott, aki nem túl határozottan megkérte a táncolókat, ne zavarják az elégedetlen urat, majd eltűnt, mint a kámfor. Pár percen belül pedig ismét táncolt mindenki.

A Depeche Mode most a legújabb, Memento Mori című albumával koncertezik, amelyet már alapító tagjuk, Andy Fletcher halála után készítettek. A lemez, ahogy a neve is mutatja elég sokat foglalkozik a halál témakörével, egy korábbi interjúban Gahan azt is mondta, hogy Fletcher biztos nevetett volna rajta, hogy az egész album erre a témakörre épült, és hogy milyen gyászos ez az egész. Fletchernek szól minden koncertjükön a World in My Eyes, amikor a kivetítőkön az egykori billentyűs arca látható.

Andy Fletchernek szólt a World in My Eyes

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Természetesen a régi dalok sem hiányoztak, mint például: az In Your Room, a Precious, a Strangelove, az Everything Counts, az Enjoy the Silence. Martin L. Goore pedig rengeteg mobiltelefon zseblámpájával kísérve énekelte el a szuperromantikus A Question of Lust című számot. A ráadásban ezúttal a Just Can't Get Enough, a Never Let Me Down Again, valamint a Personal Jesus hangzott el. Összességében elmondható, hogy a Depeche Mode-ot, ha meg is törte Fletcher halála, ez a koncerteken nem látszik, hiszen, ha lehet még nagyobb energiával töltötték meg a teret, mint szokták.

A magyar valóság azért a koncert végén kicsit arcul csapott minket, mert a visszaváltható poharainkat valaki szép csendesen eltulajdonította a székünk alól.

Sorra gyúltak ki a telefonok fényei Martin L. Gore dalára

Fotó: Körvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

A koncertet követően rengetegen siettek elérni a 23.25-kor, a Déli pályaudvarról induló vonatot, hiszen sokan érkeztek akár megyénkből, Tatabányáról, Szőnyből, Komáromból is a koncertre. A vonat ülőhelyei már ott megteltek, míg Kelenföldön az állóhelyek is, volt olyan ajtó, ahol már lehetetlenség lett volna felszállni újabb utasoknak. A feketeleves Bicskén következett, ahol meghibásodott a biztosító berendezés.

A MÁV egy nappal később tájékoztatta lapunkat a történtekről. Mint írták, a műszaki hiba miatt a Győrből a Déli pályaudvarra közlekedő S10-es vonat, és a Münchenből a Keleti pályaudvarra tartó railjet xpress vonat Szárligeten várakozott. A Déli pályaudvarról Győrbe 23.25-kor elindult S10-es vonatnak Bicske állomáson kellett várakozni a műszaki hiba elhárítására. Arra a kérdésünkre, hogy miért okoznak ennyi problémát a meghibásodott biztosító berendezések, nem kaptunk választ.

Azt állították, hogy a vonatok fedélzetén a jegyvizsgálók tájékoztatták az utasokat a történtekről, valamint a MÁV-applikációban, Vonatinfó térképen mindhárom vonatnál jelezték a késést és az eseményt. A helyszínen mást tapasztaltunk: mindössze annyit mondtak be, hogy a vonat bizonytalan ideig várakozni fog. A MÁV-alkalmazásban valóban látszott, hogy meghibásodott biztosítóberendezés okozza a problémát, de sem a MÁVINFORM Facebook-oldalán nem volt hasonló olvasható, ezen a vonaton pedig a kalauzok sem mondtak semmit.

Az utasok többsége húsz perc után leszállt a vonatról, és a peronon pihentek, nézegették a koncerten készített videókat, és találgatták, mennyi ideig kell vajon várakozni. Ez a várakozás során nem derült ki, végül másfél órát vesztegeltek a koncertezők.

Tatabányán igencsak sokan leszálltak, a maradók közül pedig valaki jó tanáccsal búcsúztatta a távozókat „Hallgassatok sok Depeche Mode-ot, abból baj nem lehet!”