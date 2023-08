A police.hu oldalán is olvasható, folytatódik a „Tekerj Velünk!” kampány Komárom-Esztergom vármegyében. A biztonságos oldaltávolság nagyságát az előzést végrehajtó jármű sebességén, a látási és útviszonyokon kívül lényegesen befolyásolja az is, hogy milyen gépjárművet, illetve milyen járművel előznek. Az egy nyomon haladók előzésekor nagyobb oldaltávolságot kell tartani, számítva az oldalirányú mozgására is.

Fontos felmérni a kerékpáros életkorát, hiszen gyermekek, idős emberek gyakran bizonytalan úttartással közlekednek, hátra fordulásuk során a kormányt is mozgatják. Egy nyomon haladó járművek előzésekor általában másfél méter oldaltávolság tekinthető biztonságosnak. A két nyomon haladó járművek mellett általában legalább fél méter tekinthető biztonságos oldaltávolságnak.