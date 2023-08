Hosszú évek óta hagyomány ugyanis, hogy a helyi születésű gyermekek nevei felkerülnek a Gera Katalin kaposvári szobrászművész alkotta szoborra, amely már a megyei értéktárba is bekerült. Az Életfán nyolcszáz levél található, de az évek múlásával sorra telnek be, mintegy hatszáz levél már foglalt, így lassan azon is gondolkozni kell, hogy új szobrot állítsanak.

Átadták az idén április elseje és június 30-a között született négy baba szüleinek az önkormányzat ajándékcsomagját, valamint a gyermekek életkezdési támogatásához szóló kérelmeket.