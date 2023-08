Az udvarra nyíló nagyterem gyönyörűen fel volt díszítve: a színes zászlócskák és a sütemények sem hiányozhattak. Miközben sorra érkeztek a klubtagok, és meghívottak, a klub vezetőjével, Sopotnikné Percze Beáta művészetterapeutával beszélgettünk.

A klub előzménye több mint húsz esztendeje a Humánus Iskoláért Alapítvány volt, az ott összegyűlt gyerekek és a velük foglalkozó felnőttek az akkori intézmény bezárását követően szerettek volna együtt maradni. Keresték a helyüket, amikor Huszárné Lovász Mariann, a Család és Gyermekjóléti Központ akkori munkatársa felvetette annak lehetőségét, hogy a klub költözzön a Platán térre. Az alapító összejövetel, s a Csobogó Klub elnevezés 2003. júliusában zajlott, már a jelenlegi helyükön. Beáta és Mariann tíz évig dolgozott együtt a fiatalokkal, majd Beáta mellé Hegyi Anett lépett be egy rövid ideig segítőként.

– Még ma is tagunk négy olyan fiatal, akik az egykori alapítványnál csatlakoztak hozzánk – meséli a klub vezetője. - Általában tíz fős az alapcsapat, akik között 10 és 44 éves is van. Valamiféle nehézséggel küzd mindenki, szorongás, tanulási problémák, s vannak fogyatékkal, különlegességgel élők is. Nagyon jól tudnak együttműködni. S nemcsak ők: a klub része már sok szülő, ahogy az én családom is.

A sok élmény nagy részét az évente megszervezett táborokban gyűjtik a fiatalok. Különleges alkalmak ezek, amikor teljes a csoport egymásra hangolódása. Rendszeresen járnak túrázni, s havonta találkoznak a Platán téri központban. Ahol a születésnapi buli is zajlott.

Mikor megkérdeztük a klubvezetőtől, hogy mit adott, ad neki a csoport, könnyes szemmel válaszolta: mindent, nagyon sok mindent.

– Nem sokkal családom ideköltözése után kezdődött el a csoporttal a közös munkám. Az elején aggódtam, aztán rájöttem: ez az út egy folyamatos fejlődés, s nem csak nekik, nekem is. Gyerekeink életének is a része volt mindig, szinte testvérként emlegetik a klub tagjait. A Csobogó átszövi a családom egész életét.

Sorra érkeztek a meglepetés vendégek és a legnagyobb attrakciók egyike: a születésnapi torta. Sopotnikné Percze Beáta köszöntötte a Csobogó Klub tagjait és a szülőket. Mesélt az indulásról, és megköszönte a támogató segítséget a szülőknek, a helyet adó intézménynek, amelynek akkor Mecsei Ilona volt az igazgatója, aki a Mosolygós Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának elnöke. Mecsei Ilona boldog születésnapot kívánt a húsz esztendős klubnak, amlyet azóta is folyamatosa támogat az alapítvány is, majd Sopotnik Zoltán költő, író, szerkesztő olvasott fel egy írást arról, a Csobogó miként lett az élete része, s miként tanította meg egyfajta mágikus gondolkodásra az ittlét. „Megszelidítettek” – fogalmazott – „mint A kis herceg a rókát”.

Az ünnepség kisfilmek vetítésével folytatódott, majd a tortára irányult a figyelem, s felavatták az udvaron az emlékpadot is, amelyet a jubileum alkalmából díszítettek ki a fiatalok.