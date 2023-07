Ahogy arról beszámoltunk, nem akármilyen siker született a kocsi kocsitoló versenyen. A férfiak között a helyi KO fiúk nyertek, de nem is először: tavaly és tavalyelőtt is ők vitték a prímet, potnosabban tolták leggyorsabban a több száz kilós kocsit. Így aztán nem csoda, hogy egyből ünnepelni kezdtek. Mi is ott voltunk, és meg is mutatjuk, hogyan örültek sorozatban harmadik diadaluknak.