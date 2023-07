Vidám hangvételű posztban közölte mintegy egy órával a felhőszakadás után a tatai Víz, Zene, Virág Fesztivál a Facebook-oldalán, hogy kaptak „egy nagyobb adag vizet, ezzel a Fesztivál víz részét reméljük mára kipipálhatjuk”. Mint korábban mi is megírtuk, citromsárga riasztást is kiadott a meteorológia, felhőszakadás, zivatar miatt.

A fesztiválszervezők most arról írnak, hogy gőzerővel azon dolgoznak, hogy mihamarabb folytatni tudják a szombat esti programokat, és ahogy az időjárás engedi, de legkorábban 19:00 órakor folytatják a koncerteket, fellépéseket, és a poszt írásának pillanatában úgy vélték, erre meg is van minden esély.

Hozzátették: vízhatatlan cipőt vagy strandpapucsot érdemes felvenniük a vendégeknek, de esernyőt a Party Aréna területére nem lehet bevinni biztonság okokból, így da esőkabátot is ajánlanak. Posztjukat azahriásan zárták: „Ra-pa-pa-pa-pa”.

Az Angolkertben megatartott ingyenes Apostol-koncertet körülbelül a felénél érte el a vihar egyébként, végül az a koncert körülbelül a háromnegyedénél maradt abba. Úgy tudjuk, a a szabadtéri színpad előtt színültig telt nézőtérről és dombról mindenki rendezetetten, de gyorsan menekült fedettebb hely, például fák alá, amikor leszakadt az ég.

A Facebookon egyébként volt kommentelő, aki annyira nem volt elégedett az angolkerti helyzettel, más megosztotta, milyen a kiürült, esőben ázó borudvar. Itt egyébként a Cserháti 75 emlékkoncert kezdődött volna el hétkor. A Party Arénéba Azahriah-t várják 21 órára, majd a Carson Comát, az AK 26-ot. A tűzijáték és vízi karnevál negyed 11-re van meghirdetve, éjszakára pedig lemezlovasok melegítenek.

Az utolsó értesítés szerint egyébként a 18:30-ra hirdetett emlékkoncertet 20:15-kor kezdik el. Az Azahriah-koncert apropóján bizonyos látványtechnikai elemeket már levettek a színpadról, aztán volt, ami azóta visszakerült, a helyzet néhány percenként változott, hogy éppen pihentetik-e az eszközöket. A hangszerek elemei épültek mindenesetre nyolc óra előtt. A fizetős koncertek kapcsán arról tájékoztattak a szervezők, hogy azokat időben megtartják.

A meterológiai szolgálat továbbra is érvényben tartja egyébként a riasztást a tatai járásra is. Korában felhőszakadás és zivatarok miatt, most már „csak” zivatar miatt. Mint írják, villámlásra, jégesőre, valamint rövid idő alatt 20-30 milliméternél több esőre is van kilátás.