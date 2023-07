Az említett kommünikében arról írnak, hogy két ütemben, először július 23. 0 óra 1 másodperctől július 31. éjfélig, majd július 26. reggel 6 órától július 30. éjfélig lezárják a Gyalog-híd és a sportcsarnok között található parkoló egy részét.

Így lesznek lezárva a parkolók

Forrás: esztergom.hu

A tájékoztatóban arra is kitérnek, hogy a változás miatt, a parkolási nehézségek enyhítése okán két másik helyszínt is igénybe lehet venni a gépjárművezetőknek. Az egyik ilyen ideiglenesen megnyitott helyszín a Bajcsy-Zsilinszky utcán található, egykori Zöldház helyén lévő füves terület, a másik pedig az Erzsébet-híd és a Palkovics-pad közötti szintén füve rész. Az írásban ugyanakkor arról is tájékoztatnak, hogy e két ideiglenes parkolóhelyet mindenki csak saját felelősségére használhatja.

A jövő héten, július 27-én, csütörtökön induló háromnapos MCC Fesztre már nagyon készül Esztergom, és a városba e napokra érkező várható jelentős számú látogató miatt így írnak a kommünikében: „Tekintettel a megváltozott forgalmi rendre és a megszokottnál nagyobb gyalogos forgalomra, kérjük, fokozott figyelemmel közlekedjenek.”