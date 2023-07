A rendezvényt augusztus 23. és 27. között szervezi meg a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata, a Jókai Mór Diákkör, a Marthos Polgári Társulás – Esterházy Akadémia, a Pázmáneum Ifjúsági szervezete, a Kisvárosi Önkéntes Szemétszedők Egyesülete, a Komáromi Diákönkormányzatok Városi Szövetsége, a Fiatal Lokálpatrióták Egyesülete, valamint a Magyar Ifjúsági Konferencia.

Idén már harmadik alkalommal rendezik meg a szabadegyetemet, amelynek célja az, hogy az Észak- és Dél-Komáromban élő fiatalok jobban megismerhessék egymást. Egyes programelemek még szervezés alatt állnak, de az bizonyos, hogy a szabadegyetem kezdőnapján szemétszedést szerveznek a Fenyves Tábor környékén, másnap délután pedig FIFA-bajnokságot és amatőr röplabdatornát, mindezek mellett pedig workshopok, szakmai beszélgetések és előadások is szerepelnek a kínálatban.

Péntek délutántól indul a hétvégi program, amelyet Észak- és Dél-Komárom polgármestereinek, Keszegh Bélának és dr. Molnár Attilának közös beszélgetése nyit meg. Szombat este pedig az első Fenyves Feszt kezdődik el, ahová több fellépő is érkezik majd, a program a komáromi fiatalok nyárzáró bulijának ígérkezik

A szabadegyetem az első évben közösségi finanszírozású volt, de a következő években sikeresen pályáztak Erasmus+ forrásokra. A rendezvény szakmai része az Európai Unió támogatásával a No kom-ment elnevezésű projekt keretein belül valósul meg. A program lényege, hogy felhívja a figyelmet az online térben tapasztalható gyűlölködésre, és ezek mentális hatásaira a fiatalokra nézve. A szabadegyetemnek ugyanis célja az is, hogy minden esztendőben egy különleges témát adjanak a tábornak, most pedig az internetes zaklatás témakörére esett a választás, ezzel kapcsolatban különféle előadásokat is meghallgathatnak a résztvevők.

A rendezvény ingyenes, de előzetesen regisztrálni kell annak, aki részt akar venni a programon. A részletes programon a szabadegyetem Facebook- és Instagram-oldalán adnak tájékoztatást.