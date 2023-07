A hagyományokhoz hűen a szombati sportos programokat a focipályán tarották A „Búcsú Kupa” kispályás labdarúgó tornára csak 4 csapat nevezett, valamint 7 erős fiatalember jelentkezett, hogy elhódítsa a „Gorba Góliátja” címet. A kezdőrúgással egyidőben kezdődött a közösségi házban, Nagyné Budai Krisztina vezetésével a jóga óra. Visszatérve a sportpályára, Csabán Béla, a község polgármestere elmondta, hogy ilyen kevés csapat még nem volt, de - természetesen - ez nem von le semmit a résztvevők, a dobogósok érdemeiből, hiszen azt, azokat lehet legyőzni, akik jelen vannak.

A péntek este lezúduló eső kétségessé tette a foci biztonságos megrendezését, de reggelre nyoma sem maradt az előző napi égi áldásnak, mondta a település vezetője, aki Csabán Tiborral szervezi és bonyolítja immár sokadik éve a sportnapot. A 4 labdarúgó csapat körmérkőzéses rendszerben játszott, majd - a „ha már eljöttünk focizzunk minél többet” mottó jegyében - elődöntőkre és helyosztókra is sor került.

Csabán Tibor, a rendezvény másik szervezője elmondta, hogy ezeknek a kispályás tornáknak az a sármja is megvan, hogy ötletes - persze nézőpont kérdése - csapatnevekkel találkozhatunk évről évre. A vándorserleget az idén immár sorozatban 5. alkalommal győztes „Ádi anyukája” csapata vitte haza. 2. helyen a „Péntek 5” gárdája végzett, míg a virtuális dobogó alsó fokára az általános iskolás gyermekekből álló „Bajnokcsapat” léphetett.

A főzőverseny sem maradhatott el a falunapról, idén négy konyhaművész nevezett. Tardos Séfje most Daku József lett, aki családi és baráti segítséggel marhapörköltet készített, a közösség és a zsűri nagy örömére. Második helyen a „Péntek 5” szakácsa Recsák Norbert, míg a dobogó alsó fokára az „Ádi anyukája” csapat kuktái, Mészáros Péter és Pokovics Péter állhattak.

A sportpályán az utolsó megmérettetés az erős embereké volt. Első feladatként, egy acélból készült teniszütővel kellett fél liter vizet minél hosszabb ideig megtartani, majd egy méteres fa minél többszöri „kinyomása” volt a cél. A harmadik tusában kiderült, - ha már Tardoson voltunk - hogy egy vörös mészkövet ki tud messzebbre hajítani. Végül rönköt és vörös követ kaptak a versenyzők a hónuk alá és száguldottak velük a célig. A 4 versenyszám alapján magasan a legjobb Pokovics Péter lett, aki Máriakálnokról érkezett, 2. helyen a vértestolnai – anyai ágon tardosi – Piff Ábel, míg a bronzérmet, szoros versenyben a tavalyi bajnok Kincses Nándor gyűjtötte be.

Az eredményhirdetéssel, jutalmak kiosztásával folytatódott a jó hangulatú sportnap. Évtizedekkel ezelőtt a búcsú vasárnap délutáni fő műsorszáma a „Nősök” – „Nőtlenek” meccs volt. Ezt a tradíciót tavaly felélesztették. A Tardosi FC labdarúgója, Csordás Dénes vállalta a szervezést, a csapatok összehozását. Nagy csata után igazságos döntetlen, 9 - 9 lett a végeredmény. A hármas sípszó meccs és a mozgalmas szombati, sportos program végét is jelezte. Közben kora délután megtelt élettel a múzeum udvara is. Hédi Katalin vezetésével, Kiss Dorina, Szalczinger Anna és Vad Bendegúz segítségével - a Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében - kézműves foglalkozás volt, melyen gyerekek, anyukák, apukák is aktívan részt vettek.