Az elmúlt időszakban a legfelső aszfaltréteg is felkerült a Gesztenye fasoron lévő útburkolatra, így az újból használhatóvá vált mind a személygépkocsik, mind a helyi autóbuszjáratok számára. Ez volt az 1,2 milliárd forint európai uniós forrásból és kormányzati többlettámogatásból megvalósult beruházás utolsó üteme.

A Gesztenye fasor – Bacsó Béla út kereszteződésében – ahol új burkolatot kapott a gyalogátkelő is – és a Vasút utcában is lezárultak a munkálatok az aszfaltozással, továbbá az érintett területek tereprendezése is megtörtént.