Az egyik legjelentősebb baleset is vármegyénkhez is kötődik (noha nem Komárom-Esztergom területén következett be): március 11-én az M1-es autópályán a fővárosból kifelé vezető oldalon, Herceghalom közelében összesen 37 személygépkocsi és öt kamion ütközött össze porvihar miatt. A balesetben 19 jármű kiégett, egy ember életét vesztette, összesen 26-an sérültek meg, akik közül 6 személy életveszélyes, 7 fő pedig súlyos sérüléseket szenvedett.