A városháza július 5-ei hírében egyrészt jelzik, hogy a lakossági hulladékgyűjtés az eddig megszokott rend szerint történik az új időszakban is, így a hulladék gyűjtése és kihelyezése, továbbá a hulladék elszállításának időpontja és gyakorisága is változatlan marad. A tájékoztató ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy

a lakosság számára változás tapasztalható a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése kapcsán annak kedvezményezettje tekintetében.

Mint arról az elmúlt hónapokban többször is lehetett értesülni a médiából, állami kézbe került július 1-jétől a hulladékgazdálkodás. Az óriási feladatot a Mol Zrt. által létrehozott MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. végzi ezután.

Az új időszakról szóló esztergomi tájékoztatóban az olvasható, hogy a hulladék begyűjtését a MOHU-val kötött szerződés alapján Esztergomban továbbra is az eddigi cég, a NHSZ Vértes Vidéke Nonprofit Zrt. látja el, így a lakosságnak nem kell új szerződéseket kötni. Az új rendszerben is működik majd a zöldhulladék elszállítás, melyet a Pór Antal téri irodában megvásárolható zsákokban lehet csak kihelyezni, a már korábban megadott mennyiségben és módon, de ugyancsak tovább élnek a lomtalanításra és szelektív hulladékokra vonatkozó korábbi szabályok.

Az új időszak változásáról a tájékoztatóban írnak „Banki átutalás esetén a kedvezményezett a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (OTP Bank | 11794008-24030025) Az utalás közlemény rovatában továbbra is meg kell adni a számla sorszámát és a vevő (fizető) azonosítószámot. Csoportos beszedési megbízás esetén a befizetőnek nincs teendője, a pénzintézet automatikusan a MOHU számlájára utalja a befizetést. A díjnet szolgáltatás/e-számla használata esetén csoportos beszedési megbízásnál vagy bankkártyás fizetésnél nem kell módosítani semmit, csak abban az esetben kell módosítani az adatokat, ha banki átutalással történik a fizetés.”

A cikkben felhívják továbbá a figyelmet arra is, hogy a július 1-jével életbe lépő új hulladékgazdálkodási rendszer a gazdálkodó szervezeteket is érinteni fogja, ezért kérik a cégeket, hogy regisztráljanak a MOHU partnerportálon. A teljes tájékoztató ide kattintva olvasható el.