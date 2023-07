Tatán több, mint húsz játszótér várja a családokat, gyerekeket. Sok a tömbök, házak között megbújó kis játszótér, amikre főleg a közelben lakók járnak le szívesen. Azonban több nagyobb, tematikus park is várja a gyerekeket. Rigó Balázs, Tata polgármestere a Kemma.hu-nak elmondta, hogy folyamatosan karbantartják a város játszótereit.

– Tata két pontján fogunk napvitorlákat elhelyezni a korábban érkezett lakossági kérések alapján. Hiszen mindenki érzékeli, hogy a klíma változás hatására a nyári meleg napokban egyre több ilyen megoldásra van szükség. A fa ültetések hosszabb távon hozzák meg az eredményt, ezek viszont azonnali hűsölési lehetőséget hoznak. Most a Gesztenye fasoron lévő játszótér kap napvitorlát, amivel egy régi kérést teljesítünk. Illetve a kerítés is viseltes már kicsit, így azt is rendbe hozzuk. De folyamatosan karban tartjuk a játszótereket, például a homokcseréje, illetve a játékok folyamatos felügyelete is ide tartozik – magyarázta az alpolgármester, aki elárulta, hogy hamarosan egy új játszótérnek is örülhetnek a tataiak.

– Az Új úti tömböknél egy új lakóegység épült, amiért szükség volt az ottani játszótér áthelyezésére. A beruházó nemcsak azt vállalta, hogy az áthelyezéssel járó munkákat elvégzi, hanem hogy új elemekkel bővíti. Így nagyobb területen, több játékelemmel várja majd az ottani gyerekeket, kisebbeket, nagyobbakat egyaránt, hiszen egy kisebb kosárlabdapálya is helyet kap. És természetesen a város, illetve a Városgazda is részéről is együttműködünk velük. Részben a hinták alá szükséges kötelező borítást a Városgazda fogja elhelyezni. Illetve az Új út közelsége miatt egy kerítést is építenek – árulta el Rigó Balázs. Hozzátette: a közelmúltban készültek el a játékelemek alapozási munkálatai. A szükséges száradás után folytatódhat a munka és a tervek szerint augusztus második felében már birtokba is vehetik a gyerekek.

Tata legnépszerűbb játszótere továbbra is az Építők parkban található, ahol a kicsiknek és a nagyobbaknak is külön alakítottak ki játékelemeket.

– Ha az ember az Építők parki játszótér felé jár egész héten látja, hogy nagyon sokan vannak. A sokszínűsége, felszerelése miatt ez a legnagyobb ilyen park a városban – tette hozzá az alpolgármester.

Várják az iskolákat

Az alpolgármester arról is beszélt, hogy a nemrég megnyílt Malomkertben lévő vízi játszótér is nagyon tetszik a családoknak a visszajelzések szerint.

- Arra számítok, hogy az őszi időszakkal fog főleg felpörögni. Mert akkor már a különböző oktatási intézmények múzeumpedagógiai foglalkozás keretében is fogják látogatni. Az az egyik célunk, hogy a tanévtől kezdve biztosítsunk akár ingyenes látogatási lehetőséget a tatai intézmények számára - ígérte az alpolgármester.