A tatai civil állatvédők kértek segítséget Maya számára. A kis termetű négylábút halálra ítélték. Bűne annyi, hogy tyúkot ölt. Ezért, mint írták, cica és háziállat mellé nem mehet. Kutyákkal azonban jól kijön.

Ahogy a posztban is fogalmaznak, sürgősen ki kell hozni, mert már fogyni is elkezdett. Gyerekek mellé és nyugodtan mehet. Nem is egy nagy termetű kutyus, körülbelül 15 kilogramm a súlya. Maya egy 2 éves, oltott és chippelt, ivartalanított kislány. Sajnos az élete nagy veszélyben forog.