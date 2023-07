A Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programjának nyári táborát tartják Tatán, ahol az igazgatóság és a tatabányai hivatásos tűzoltó-parancsnokság állománya is részt vett és változatos programlehetőséget biztosított az ország minden részéről és a határon túli területekről is érkezett sokszínű gyermekcsapatnak.

A felső tagozatos gyerekek többek között a gyakorlatban is kipróbálhatták a tálcatűz oltását, a puttonyfecskendő segítségével bukócélokra lövést illetve bemutatásra kerültek számukra a tűzoltó gépjárműfecskendők és a szakfelszerelések. Tűzvédelmi tesztek kitöltésével és a helyes megoldások átbeszélésével elméleti tudásuk is gyarapodott, illetve az izmokat is megdolgoztatva homokzsákokból nyúlgát és buzgár felfogó medence építése is a feladatok között volt.