A Parkerdő holnapján olvasható, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szakembereinek tájékoztatása alapján az elmúlt napokban tapasztalt kánikula az 1 és 10 órás holt biomasszát szintén kiszárította az erdőállományok alatt is. Jelentősen csökkent továbbá a korona biomassza nedvesség tartalma is.

Közölték továbbá, hogy az erdőben és az erdő környéki területeken található könnyű holt biomassza (elszáradt tavalyi gyep vegetáció, avar) nedvesség tartalmát az elkövetkező napok napos időjárása várhatóan tovább csökkenti. A tilalommal érintett megyék termőhelyi és állomány viszonyai kedveznek a nagyterületű erdő és vegetációtüzek kialakulásának.

A NÉBIH ezért a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével szerdán Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád vármegyékben elrendelte a tűzgyújtási tilalmat.

Komárom-Esztergom vármegye egyes területein az elmúlt napokban jelentős mennyiségű eső hullott, igaz a következő időszakban újra visszatér a kánikula térségünkben is, így akár az is előfordulhat, hogy a jövő héten vármegyénkre is kiterjesztik a tilalmat.