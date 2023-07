Az alkalmazás abban nyújt segítséget, hogy a különböző balesetek, tünetek esetén mi a teendő, hogyan enyhíthetők a panaszok, szükség van-e intézményi ellátásra. Az applikáció és a weboldal olyan ingyenesen letölthető, lakosságnak szóló felület, amely az egyetem orvosai által összeállított tudásbázison alapul, és több mint 220 gyermekbetegség tüneteit tartalmazza.

Az alkalmazás nem helyettesíti az orvos-beteg találkozást, de informálja a szülőt, hogy a rendszerbe táplált tünetek milyen betegségre utalhatnak, illetve szükséges-e ügyeleti/kórházi ellátás vagy kezelhetők, enyhíthetők a panaszok házilag is. Az applikációval egy tünetellenőrzési és egy vészhelyzetprotokollt lehet lefuttatni, előző esetében egy testábrán lehet kiválasztani az adott testrészt és az ahhoz rendelt tüneteket. Ezeken kívül egy szabad szavas kereső is segíti a felhasználót, valamint több tünet - például köhögés, láz, kiütés - együttes megadására is lehetőség nyílik.

Az alkalmazás egyelőre a 18 év alattiak tünetellenőrzésére szolgál, de a jövőben a felnőttekre szabva is szeretnének egy hasonlót létrehozni. A Semmelweis Help alkalmazás két éven át tartó fejlesztés és féléves tesztidőszak eredménye, elérhető a help.semmelweis.hu oldalon, valamint ingyenesen letölthető az alkalmazásáruházakból. A Richter a projekthez három éven keresztül biztosít nagyságrendileg tízmillió forint támogatást, az egyetem hasonló összeggel állt a fejlesztés mellé.