Jövő héten meghúzzák az egyetemi ponthatárokat, így igazán beindul a a szezon az albérletpiacon. Persze ez leginkább az egyetemi városokra igaz. Megyénk fiataljai közül is sokan tanulnak a fővárosban, így őket érinti: Budapesten az átlagos bérleti díjak július elején 240 ezer forintnál tartottak. Az ingatlan.com elemzéséből kiderül, hogy a legjelentősebb egyetemvárosokban az átlagos lakbérek közelítik a tavalyi fővárosi szintet. A közeli Győrben például 170 ezer forintos albérletárak várják a bérlőjelölteket.

Tatabányán azért nem jellemző, hogy a felsőoktatási hallgatók mozgatják a piacot, sokkal inkább az ipari park van rá hatással. Ezt mondta el lapunknak Molnár Zsuzsanna, az INKÖZ Ingatlanközvetítő és Befektető Zrt. ügyvezetője.

Az átlagos albérlet itt 130-140 ezer forintba kerül, de az igényesebb és nagyobb, jellemzően inkább új építésű lakásokért 200 ezer forintot is elkérnek a kiadók.

– mondta az ügyvezető. Persze sok minden múlik a bérlemény állapotán, berendezettségén és fekvésén is. Molnár Zsuzsanna elárulta: egy éve még csúcson volt a lakások adásvétele is, de most stagnál a piac. Sok eladó inkább kivár az értékesítéssel, a vevők pedig csak akkor tudnak jól alkudni, ha sürgős egy ingatlan eladása.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint az idén elszakadt egymástól a lakóingatlan-piac két meghatározó része. Az eladó lakások iránti kereslet stagnál és a lakások drágulása is megállt, a kiadó lakóingatlanok piaca viszont fokozatos élénkülést mutat. Közölte azt is, hogy a kereslet növekedése is hozzájárult a dráguláshoz. Az idei év első hat hónapjában a budapesti kiadó lakások iránti kereslet 8 százalékkal, a vármegyeszékhelyeken pedig 11 százalékkal fokozódott és meghaladta a félmillió érdeklődést. Az albérletszezon előszelét jelzi, hogy a fővárosi kiadó lakások iránti érdeklődések száma májusban és júniusban 5-10 ezer darabbal - 6-11 százalékkal - haladta meg az év első hónapjaira jellemző átlagot. A kereslet erősödésével a kínálat is szélesebb lett, április óta egyre több kiadó lakás került a piacra, július közepén közel 12 ezer bérelhető ingatlanból lehetett válogatni.