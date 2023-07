Mint arról mi is beszámoltunk, a kaolin bányánál megtartott rendezvényre több ezren látogattak ki, ahol a járműkiállítás mellett versenyautók koptatták a gumijaikat, emellett bemutatókat és koncerteket is rendeztek. A hivatalos megnyitón elhangzott, hogy a Juhos családot néhány éve nagy tragédiák sújtották, a három gyermek édesanyját és édesapját is elvesztette, míg Szilágyi Richárd kómában van és németországi műtétre vár.

A Rallysta Team mellett a további szervezők, vagyis Pup Attila, a terület tulajdonosa és családja, az RHS DJ Team, illetve a BuHiDo Racing nevű csapat is reméli, hogy az adománygyűjtéssel segítséget nyújthattak az érintetteknek.