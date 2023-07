Az idei év érdekességeként egy finn diákcsoport is kipróbálja a magyarországi vándortáborozást, amelyek ebben az évben immár hetedik alkalommal indulnak útnak - tartalmazza a közlemény. Az év legkalandosabb természetjáró táboraiba idén 17 000 gyermek juthat el kedvezményes áron - tették hozzá. Mint írták: az államtitkárság támogatásának köszönhetően a vándortáborozáshoz kedvező feltételeket kínálnak a szervezők: a részvételi díj az utazási költséget kivéve mindent tartalmaz.

A táborozók kapnak szállást, étkezést és programokat a 7 napos turnusokon, a vízi és a kerékpáros vándortáborokban a szükséges sporteszközöket is biztosítják a szervezők Továbbá a vándortábor helyszínekre történő vasúti utazás esetén 2023-ban is 90 százalékos kedvezmény vehető igénybe.

A csoportvezető pedagógusok idén 20 százalékkal több anyagi elismerésben részesülnek, vagyis bruttó 120 000 forint díjazást kapnak - fűzték hozzá. Beszámoltak arról is: a visszajelzések alapján életre szóló élményt jelentenek a vándortáborok. A gyermekek a táborokban aktívan, tartalmasan töltik el a nyári szünidejüket, élményeket szereznek, és nem utolsó sorban megismerik hazánk természeti kincseit; kulturális értékeit - sorolták. A táborokban a környezetvédelemnek is kiemelt szerep jut: nagy hangsúly kerül a szelektív hulladékgyűjtésre, valamint a tudatos energia-és vízfogyasztásra is - olvasható a közleményben.