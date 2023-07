A köztéri ivókutak rendszerváltás előtti legendája még ma is él a köztudatban a közösségi oldalakon. A városokban és falvakban egyaránt megtalálható jellegzetesen egységes kinézetű „karos” kiskutaknál egy jó ponton elhelyezett bütyök és az ügyesek számára ismert trükkel még vödröket is lehetett tölteni. Mára ezek az eszközök a múlt ritkaságszámba menő részei.

Esztergomban az elmúlt évtizedekben a város műemléki házakhoz, illetve történelmi örökséget jelentő negyedeihez illő díszes ivókutakat telepítettek. Sajnálatos velejárója volt egy időben, hogy a kutak csaprészét képező sárgarézből készült sárkányos figurákat ellopták, melyet vagy újakkal pótoltak, vagy egy formájában lényegesen szerényebb kivitelűre cserélték.

A mostani érában több új kút létesült Esztergom nagyforgalmú részein, az önkormányzat ott telepített ilyeneket, ahol a helyiek és a turisták is gyakran megfordulnak. Az ivóvízkutakhoz ezúttal digitális térkép is készült, melynek segítségével a kereső személy pozícióját megadva a vízvételi helyek hozzá mért távolságát is megadják.

A kereső személy pozícióját megadva a vízvételi helyek távolsága is látható

Fotó: P. O. Z. / Forrás: 24 Óra

Érdekesség, hogy nemcsak ivókutak, de közkutak és források helyét is beazonosítja a program. És hogy még nagyobb kedvvel induljanak el azok, akik szívesen kortyolnak ezekből az ivóvízkutakból, a városi honlapra feltett tájékoztatóhoz egy hangulatos videót is mellékeltek, melyben a kutak sora és látványos, jól beazonosítható környezetük is szerepel.