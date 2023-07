Mint azt a minap megírtuk, július 15-én és 16-án a Footour Futó, Kerékpáros és Triatlon Sportegyesület Tata önkormányzatának támogatásával rendezi meg az Old Lake Man Rövidtávú Triatlon Országos Bajnokságot illetve az Old Lake Man Középtávú Triatlon Amatőr Magyar Kupát. A viadalok, műfajukat tekintve, a közlekedést is befolyásolják, hiszen a kerékpáros szakaszt ismét közúton teljesítik majd a versenyzők, amelyet arra az időre teljesen lezárnak az egyéb forgalom elől.