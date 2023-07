Rengeteg kisgyereknek szerzett már örömöt Kovács Melinda a kézzel készített bájos állatfiguráival és babáival. A dunaalmási nő azonban az szeretné, ha nem csak örömöt, de segítséget is nyújtanának a babái. Melinda terápiás babákat szeretne varrni, amik beteg, vagy sérült gyerekeknek segítenének jobban megérteni, elfogadni a helyzetüket. Az ötlet már hosszú ideje megfogalmazódott Melinda fejében.

– A fiam születése előtt vettem neki egy kisegeret. Végül úgy adódott, hogy sajnos korábban született a kiírt időpontnál, így hosszú ideig ez a kisegér volt a társa a kiságyban. De később is sokáig ragaszkodott hozzá, mindenhova vitte magával, azzal aludt – mesélte Meli, aki fia kézsérülése után sebet is varrt a kis kedvencre.

Ingyen készítené

Melit Tatán is sokan ismerik, hiszen a laktanyában ő az a varrónő, aki rendbe rakja a szakadt zubbonyokat, vagy megvarrja a függönyöket. Mivel a minőségi alapanyagok, amikből a figurák készülnek, sokba kerülnek, nem minden család engedheti meg magának, hogy készíttessen egy terápiás babát. Ezért Melinda azt szeretné, ha találna egy olyan szervezetet, amivel közösen a rászoruló beteg gyerekeknek is készülhetne ilyen egyedi ajándék.

– Most készítek egy szemüveges babát, de kértek már hallókészülékest, törött karú, lábút is. De volt olyan baba baba, amire egy különleges anyajegyet kértek – fogalmazott le Meli.

– Amikor műtötték a kezét, több hétig kórházban kellett maradnia. Úgy gondoltam, hogy ha a kis kedvencére is varrok olyan sérülést, ami neki is van, talán könnyebben el tudja fogadni a helyzetet. A kisegér segítségével sokszor beszélgettünk a sérüléséről és az elfogadásról is. Úgy gondolom, végül segített neki a kórházban töltött idő alatt – mondta Meli, aki ekkor döntött úgy, hogy más gyerekeknek is segíteni szeretne. Pitypang kuckó néven elkezdett készíteni babákat, állatfigurákat, amibe minden alkalommal megpróbálja belevinni annak a kisgyereknek személyiségét, akinek készül. A feje mindig tele van új ötletekkel, tervekkel és nincs olyan kérés, amit ne próbálna meg teljesíteni. Meli azt is elmondta, hogy két egyforma baba, vagy állatka sohasem készül, mindegyik a saját maga módján egyedivé válik.

Közben az álmáról sem tett le, és az elmúlt évek alatt több terápiás babát is ajándékozott már rászoruló, beteg gyerekeknek. Most ehhez keres olyan alapítványt, vagy szervezetet, akik segíteni tudnának álma megvalósításában.

– Én nem ismerek olyan gyerekeket, akinek egy terápiás baba, vagy állatka segíthetne. Szeretnék találni olyan szervezetet, akik össze tudnának kötni a családokkal. Hiszen ezek a figurák teljesen személyre szabottak, át kell beszélni az érintettekkel, hogy mit szeretnének, mire van a kisgyereknek szüksége, mi lenne a célja a babának.