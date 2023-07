A plébániai hirdetésben olvasható, hogy várják a hívek adományait, melyeket szentmise előtt vagy után lehet leadni a sekrestyében, de átutalással is el lehet juttatni a részükre a felajánlásokat. A vállalkozók és cégek támogatását is örömmel fogadják, amelyről igazolást is ki tudnak állítani, ezáltal a támogatók költségként számolhatnak el. További információ az önkormányzat közösségi oldalán közzétett tájékoztatóban található.