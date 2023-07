Az elmúlt években egyre inkább megfigyelhetővé vált, hogy két, jellemzően meleg és száraz időszak között erős zivatarok, felhőszakadások alakulnak ki, melyek a legtöbb esetben a közlekedésre is nagy hatással vannak.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. nemrégiben közölte, hogy az elmúlt hetekben tapasztalt heves esőzések és hirtelen időjárás változások nyomán kialakult vízátfolyások, villámárvizek mintegy 500 kilométer hosszú szakaszt érintettek. A társaság munkatársainak az ütemezett feladatokon túl a havária helyzet elhárítása érdekében közel 200 érintett helyszínen avatkoztak be a társaság munkatársai.

Pécsi Norbert Sándor, a társaság kommunikációs osztályvezetője megkeresésünkre elmondta, hogy vármegyénkben több helyen is nehézségeket okozott a sárelöntés vagy az utakon átfolyó víz. A sofőrök a körülményeknek megfelelő sebesség megválasztásával és kellő elővigyázatossággal elérhették úticéljaikat, emiatt nem kellett lezárni egyetlen utat sem. A burkolatok tisztítása hasonló rendkívül helyzetekben feltétlen prioritást élvez, de a számos feladat miatt a kártétel teljes körű helyreállítása heteket vesz igénybe.

Hordalékkal teltek meg az árkok Pécsi Norbert Sándor megjegyezte: a vízátfolyásokért, iszapelöntésekért két tényező felel. Egyrészt a vízelvezető rendszerek nem az elmúlt időszak extrém mennyiségű csapadékára vannak méretezve, másrészt a probléma a települések határában lévő földterületek – mint vízgyűjtő területek – rendezetlen vízelvezetése vagy a lakóterületi ingatlanokról kifolyt, illetve kivezetett csapadékvíz és hordaléka is okozhat problémát. Az árkok feltöltődését elsősorban a vízgyűjtő területről keletkező hordalékok okozzák, az árkok ugyanis a vízelvezetést szolgálják és nem feladatuk a lemosódott iszap továbbítása. Ennek kapcsán igyekeznek együttműködni és jelezni ezeket a beavatkozási igényeket a közutakkal szomszédos területek kezelőinek.

A vállalat munkatársai az esőzéseket követően nagy erőkkel dolgoztak a burkolatok tisztításán. A Tatabánya-Környe közötti útszakaszon, Tatabánya határában körülbelül 500 méter hosszon, Patárpuszta környezetében mintegy 100 méter hosszú szakaszon, a kecskédi csomópontban, illetve Kömlőd térségében mintegy 150 méter hosszon kellett a szakembereknek a környező szántókról lezúduló iszapot eltakarítaniuk.

Ezen túl Gyermely térségében 1 kilométer, Szomoron 500 méter, valamint Lábatlanon, a papírgyár környezetében szintén 500 méter hosszon dolgoztak a kollégáik gépi és kézi erővel az útburkolatok tisztításán. Pécsi Norbert Sándor szerint problémát jelent a jövőben előforduló nagy mennyiségű csapadék elvezetése is, hiszen az árokrendszerek helyenként jelenleg is fel vannak telve, illetve jelentős mértékben eliszapolódtak, melyek tisztítása komoly gépi erőforrást, hosszabb időt vesz igénybe. Az árkok tisztításán túl szárazabb időjárás esetén fontos feladat a felázott, tönkrement útpadkák rendezése is.